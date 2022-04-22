Кто может получить материнский капитал по новым правилам?

Материнский капитал в свое время стал настоящим прорывом в деле поддержки российских семей. Однако часто случались ситуации, когда по той или иной причине мать не может стать получателем этой выплаты, а отцы, чтобы получить выплаты, вынуждены долго судиться.

Несмотря на то, что эту меру поддержки называют «материнский капитал» и в приоритетном порядке его получает именно мать ребёнка, обратиться за получением выплаты может и отец. Например, если он в одиночку воспитывает усыновлённого или рождённого суррогатной матерью ребёнка. А также в случае если мать умерла или была лишена родительских прав, не успев воспользоваться мерой поддержки. А с 1 мая 2022 года в силу вступает закон, расширяющий возможности отцов, которые в одиночку воспитывают детей. Теперь правом воспользоваться господдержкой могут и те, кто воспитывает детей — граждан РФ после смерти матери, которая не была гражданкой РФ. Также предусматривается возможность выдачи материнского капитала несовершеннолетнему или совершеннолетнему ребёнку, обучающемуся очно в образовательном учреждении, если у родителей прекратилось право на получение дополнительных мер государственной поддержки. Кроме того, материнский капитал будет выдаваться и беженцам с Украины при получении гражданства РФ. Потратить материнский сертификат можно на: образование детей, накопительную пенсию матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, ежемесячную выплату при рождении или усыновлении второго ребёнка, и конечно на улучшение жилищных условий, что является самым популярным вариантом использования сертификата. -Расширение условий безусловно позволит большему числу семей улучшить условия проживания. На сегодняшний день есть два варианта использования сертификата при покупке недвижимости. Первый и самый распространённый — покупка квартиры в ипотеку с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса. Этот вариант возможен сразу после рождения ребёнка, на которого получен сертификат. Второй вариант — покупка квартиры в рассрочку или при 100% оплате. В этом случае использовать материнский капитал можно при достижении трех летнего возраста, тем ребёнком на которого выдан материнский капитал. Важно, что сертификат можно использовать и в случае оформления ипотечных программ с государственным субсидированием. Например, покупая квартиру в одном из наших жилых комплексов: Grand&Grand, Urbanica, «Новатор» или особый дом «Сенатор», вы сможете получить льготные условия по ипотечным программам: «Военная ипотека» от 5,1%[1], «Семейная ипотека» от 5,1%[2] и «Льготная ипотека 2020» от 11,3%[3]. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». Напомним, что программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года. На сегодняшний день размер выплаты при рождении первого ребёнка в 2022 году составляет 524 500 рублей. При рождении второго (третьего или любого последующего рождённого или усыновлённого) ребёнка сумма составит уже 693 100 рублей, но только в том случае если ранее семья не получала выплату. Например, если рождённые до этого дети появились до начала действия программы. Если же при рождении первого ребёнка вы уже получали материнский капитал, то при появлении второго ребёнка в 2022 году сумма государственной поддержки составит 168 600 рублей. Узнать подробнее о том, как получить материнский капитал в 2022, какие документы необходимо собрать и куда их подавать вы можете узнать, перейдя по ссылке. [1] Информация актуальна на 22.04.2022. Не является публичной офертой. Банк ПСБ. [2] Информация актуальна на 22.04.2022. Не является публичной офертой. Банк Дом.рф. [3] Информация актуальна на 22.04.2022. Не является публичной офертой. Банк Дом.рф.

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