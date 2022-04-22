Кастыбый для Путина, новые назначения и первые беженцы. Итоги недели в Башкирии

Во власти Башкирии произошли масштабные кадровые перестановки. В частности, еще вчера вице-премьер Башкирии Азат Бадранов был назначен первым вице-премьером, в задачи которого также будет входить кураторство общественно-политического блока. Далее, совмещать должность министра финансов Башкирии с новым назначением будет Лира Игтисамова — ее назначили на пост вице-премьера правительства. Теперь уже экс-министр экологии Башкирии Урал Искандаров стал помощником главы Башкирии Радия Хабирова, а его пост в качестве исполняющего обязанности министра экологии региона занял Нияз Фазылов. А бывший мэр Сибая Рустем Афзалов возглавил новое министерство предпринимательства и туризма Башкирии. Место Афзалова в качестве исполняющего обязанности мэра города Сибай заняла Гузель Ишемгулова.