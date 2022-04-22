Инвестиции в газоснабжение Иркутской области увеличат до 22 млрд рублей

Инвестиции в газоснабжение Иркутской области увеличат до 22 млрд рублей
Инвестиции в газоснабжение Иркутской области увеличат до 22 млрд рублей
Вчера, 13:42ОбществоФото: piqsels.com
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с заместителем председателя правления ПАО “Газпром” Виталием Маркеловым программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, которую актуализировали. Первая редакция была утверждена в сентябре прошлого года.

Как пишет irkutskmedia.ru, глава Приангарья провел в Петербурге несколько рабочих встреч по вопросам газификации региона. Результатом стало увеличение общего объема инвестиций в программу - теперь сумма составляет двадцать два миллиарда рублей, что на миллиард превышает показатель первой редакции.

Игорь Кобзев рассказал, что первая редакция программы была утверждена прошлой осенью. Тогда в документ входил только Жигаловский район. В результате актуализации в программу включили Киренский район, Братск и Усть-Кут. На встрече Кобзев и Маркелов обсудили параметры газоснабжения источников тепла, важных экономических объектов, домовладений северных районов области. “Газпрому” предложили изменить число домовладений и котельных в программе - увеличить примерно в два раза.

Также в Санкт-Петербурге состоялась встреча Игоря Кобзева с главой ООО “Газпром межрегионгаз” Сергеем Густовым, на которой обсудили решение о выводе за рамки программы газификацию Братска - все работы в дальнейшем будут проводиться в соответствии с поручением президента России о догазификации регионов. В Братске догазификация будет проводиться по отдельно утвержденному в феврале этого года плану.

На данный момент есть несколько проектных решений по реализации программы. Ход реализации проектов на территории Иркутской области, в том числе инвестиционных, обсудили на встрече с зампредседателя правления ПАО “Газпром” Олегом Аксютиным.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев отметил, что взаимопонимание и равная заинтересованность компании “Газпром” и Иркутской области в реализации совместных проектов в интересах населения северных районов региона является важным. В том числе это относится к увеличению финансирования инвестиционной программы компании “Газпром”.

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