33-летнего жителя Башкирии подозревают в жестоком избиении пятилетнего сына

33-летнего жителя Башкирии подозревают в жестоком избиении пятилетнего сына
33-летнего жителя Башкирии подозревают в жестоком избиении пятилетнего сына
Вчера, 12:30ОбществоАзамат НуховФото: Диана Юндина / 1MI
Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии избил 5-летнего сына в селе Тирлянский Белорецкого района, сообшает пресс-служба МВД республики 22 апреля

В Белорецком районе Башкирии безработный мужчина нанёс ряд серьёзных увечий 5-летнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Как сообщили в ведомстве, мужчина, вернулся домой, будучи нетрезвым, и вступил в конфликт со своей сожительницей. В конфликт попытался вмешаться 5-летней сын, в результате чего мужчина избил его. Мать, в свою очередь, попыталась защитить ребёнка, но безрезультатно.

Отмечается, что женщина обратилась в больницу лишь через два дня после инцидента. У ребёнка диагностированы ушибы лица, перелом носа, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Стоит также отметить тот факт, что мужчина на данный момент является безработным, перебиваясь случайными заработками, а также злоупотребляет спиртным.

Сейчас 33-летнему отцу семейства грозит уголовное дело по факту жестокого обращения и истязания ребёнка. Мать 5-летнего мальчика привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сообщается, что 5-летний сын, также как и его 6-летний брат на данный момент находятся в социальном приюте, где им оказывают помощь психологи.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии завели уголовное дело в отношении женщины, которая кормила своих детей продуктами с истёкшим сроком годности. Примечательно, что женщина злоупотребляла спиртными напитками.

Также ранее стало известно, что в Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Дуванского района. Мужчина обвиняется в похищении и истязании несовершеннолетней девушки.

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