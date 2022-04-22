33-летнего жителя Башкирии подозревают в жестоком избиении пятилетнего сына

В Белорецком районе Башкирии безработный мужчина нанёс ряд серьёзных увечий 5-летнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Как сообщили в ведомстве, мужчина, вернулся домой, будучи нетрезвым, и вступил в конфликт со своей сожительницей. В конфликт попытался вмешаться 5-летней сын, в результате чего мужчина избил его. Мать, в свою очередь, попыталась защитить ребёнка, но безрезультатно.
Отмечается, что женщина обратилась в больницу лишь через два дня после инцидента. У ребёнка диагностированы ушибы лица, перелом носа, а также закрытая черепно-мозговая травма.
Стоит также отметить тот факт, что мужчина на данный момент является безработным, перебиваясь случайными заработками, а также злоупотребляет спиртным.
Сейчас 33-летнему отцу семейства грозит уголовное дело по факту жестокого обращения и истязания ребёнка. Мать 5-летнего мальчика привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Сообщается, что 5-летний сын, также как и его 6-летний брат на данный момент находятся в социальном приюте, где им оказывают помощь психологи.
Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии завели уголовное дело в отношении женщины, которая кормила своих детей продуктами с истёкшим сроком годности. Примечательно, что женщина злоупотребляла спиртными напитками.
Также ранее стало известно, что в Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Дуванского района. Мужчина обвиняется в похищении и истязании несовершеннолетней девушки.