ВОЗ дала оценку состоянию здравоохранения России

Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью одной из радиостанций.

«Наиболее важным представляется то, что у РФ получилось сохранить свою систему здравоохранения, что она не пришла в такое состояние, что не способна лечить тех, кому лечение очень требуется», — цитирует Вуйнович RNS.