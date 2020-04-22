ВОЗ дала оценку состоянию здравоохранения России

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России удалось сохранить систему здравоохранения, что позволяет ей при пандемии коронавируса лечить тяжелых больных.
Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью одной из радиостанций.
«Наиболее важным представляется то, что у РФ получилось сохранить свою систему здравоохранения, что она не пришла в такое состояние, что не способна лечить тех, кому лечение очень требуется», — цитирует Вуйнович RNS.
Она отметила, что в некоторых странах Европы реанимационные койки в клиниках заполняются за три-четыре недели. По ее словам, Россия смогла предупредить такую ситуацию.
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