Волонтеры оказали поддержку десяткам тысяч жителей России в условиях пандемии
Партия «Единая Россия» организовала работу волонтерских центров по всей стране. Примерно 90 тысяч активистов ежедневно обрабатывают обращения граждан, более 288 тысяч человек уже получили поддержку.
Как рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, активисты доставляют пациентов на процедуру гемодиализа, привозят продукты питания матерям-одиночкам и помогают ноутбуками детям из бедных и многодетных семей, чтобы школьники могли обучаться в удаленном режиме. Акция #ПомогиУчитьсяДома выступила итогом общей работы ЕР с Министерством просвещения и АСИ.
«Всех добрых дел не пересчитать. И за каждым — человек, которому требуется поддержка», — цитирует Турчака kursdela.biz.
Указывается, что особое внимание волонтеры уделяют гражданам с редкими заболеваниями, нуждающимся в психологической помощи или оставшимся без работы. При этом помощь оказывают не только людям, но и животным. Так, волонтеры покупают корм в приюты и зоопарки, которые потеряли источники финансирования и попали в сложную ситуацию.
Кроме этого, в партии предложили ввести особый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг до стабилизации ситуации. Он предусматривает, что УК и региональные операторы по обращению с ТКО не будут взимать пеню и приостанавливать работу, если гражданин не уплатил вовремя или перевел сумму не в полном объеме. То же касается взносов в фонд капитального ремонта.
Общая работа Минтруда и «Единой России» позволила людям с инвалидностью проходить медицинское освидетельствование дистанционно. Если группу инвалидности уже присвоили, то она автоматически продлевается на полгода.
В «Единой России» также предложили Минэкономразвития свои меры, направленные на поддержку бизнесу. Так, в партии полагают, что регионы обязаны самостоятельно составлять списки предприятий, которые нуждаются в помощи. Помимо этого, в ЕР добились расширения перечня компаний, которые могут получить кредиты на выплату заработных плат своим сотрудникам на льготной основе.
Как передает сайт «Единой России», в партии предложили распространить меры поддержки предпринимателям и на некоммерческие учреждения. Ряд инициатив уже получилось претворить в жизнь, например НКО была предоставлена отсрочка по оплате аренды госимущества. Также с них не будут взимать штрафы за неиспользование в полном объеме средств государственных контрактов и непредставленные отчеты по грантам.
В Башкортостане единый волонтерский центр в рамках проекта «Наша забота» «Единой России» объединил более 4,5 тысячи добровольцев. Они оказывают помощь населению по разным направлениям. Если заявитель находится на самоизоляции и не может выйти в магазин за продуктами или лекарствами, то волонтеры по списку покупают все необходимое. Оплата производится по факту доставки.
«Это самый важный момент: заявитель проверяет товары по списку и только после этого оплачивает. Сейчас появились мошенники, которые представляются волонтерами, берут предоплату у жителей и исчезают», — рассказал координатор единого волонтерского центра Александр Толстых.
Волонтеры также оказывают социальную помощь по доставке продуктов первой необходимости. Так, работает проект «Мы вместе»: помощь получают малоимущие пенсионеры старше 65 лет, пенсия которых ниже прожиточного минимума. Запущена региональная программа «Продукты Башкортостана. С заботой о вас», где активное участие приняли крупные производители региона. Суммарно они предоставили порядка 70 млн рублей, на которые закуплено 100 тысяч продуктовых наборов. Помощь оказывается многодетным и малообеспеченным семьям. Заявки принимаются по номеру регионального кол-центра 8-800-201-89-03.
«Кроме этого, волонтеры оказывают юридическую и психологическую помощь гражданам. К проекту „Наша забота“ подключаются местные предприниматели. Им и самим сейчас тяжело, но, несмотря на это, они предоставляют транспорт, продуктовые корзины, готовые обеды. Помощь оказывают более 70 различных организаций», — рассказал Толстых.
С 30 марта по сегодняшний день единым волонтерским центром оказано адресной помощи порядка 25 тыс. нуждающихся граждан Башкирии.