Волонтеры оказали поддержку десяткам тысяч жителей России в условиях пандемии

Как рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, активисты доставляют пациентов на процедуру гемодиализа, привозят продукты питания матерям-одиночкам и помогают ноутбуками детям из бедных и многодетных семей, чтобы школьники могли обучаться в удаленном режиме. Акция #ПомогиУчитьсяДома выступила итогом общей работы ЕР с Министерством просвещения и АСИ.

«Всех добрых дел не пересчитать. И за каждым — человек, которому требуется поддержка», — цитирует Турчака kursdela.biz.

Указывается, что особое внимание волонтеры уделяют гражданам с редкими заболеваниями, нуждающимся в психологической помощи или оставшимся без работы. При этом помощь оказывают не только людям, но и животным. Так, волонтеры покупают корм в приюты и зоопарки, которые потеряли источники финансирования и попали в сложную ситуацию.

Кроме этого, в партии предложили ввести особый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг до стабилизации ситуации. Он предусматривает, что УК и региональные операторы по обращению с ТКО не будут взимать пеню и приостанавливать работу, если гражданин не уплатил вовремя или перевел сумму не в полном объеме. То же касается взносов в фонд капитального ремонта.

Общая работа Минтруда и «Единой России» позволила людям с инвалидностью проходить медицинское освидетельствование дистанционно. Если группу инвалидности уже присвоили, то она автоматически продлевается на полгода.

В «Единой России» также предложили Минэкономразвития свои меры, направленные на поддержку бизнесу. Так, в партии полагают, что регионы обязаны самостоятельно составлять списки предприятий, которые нуждаются в помощи. Помимо этого, в ЕР добились расширения перечня компаний, которые могут получить кредиты на выплату заработных плат своим сотрудникам на льготной основе.

Как передает сайт «Единой России», в партии предложили распространить меры поддержки предпринимателям и на некоммерческие учреждения. Ряд инициатив уже получилось претворить в жизнь, например НКО была предоставлена отсрочка по оплате аренды госимущества. Также с них не будут взимать штрафы за неиспользование в полном объеме средств государственных контрактов и непредставленные отчеты по грантам.

В Башкортостане единый волонтерский центр в рамках проекта «Наша забота» «Единой России» объединил более 4,5 тысячи добровольцев. Они оказывают помощь населению по разным направлениям. Если заявитель находится на самоизоляции и не может выйти в магазин за продуктами или лекарствами, то волонтеры по списку покупают все необходимое. Оплата производится по факту доставки.

«Это самый важный момент: заявитель проверяет товары по списку и только после этого оплачивает. Сейчас появились мошенники, которые представляются волонтерами, берут предоплату у жителей и исчезают», — рассказал координатор единого волонтерского центра Александр Толстых.

Волонтеры также оказывают социальную помощь по доставке продуктов первой необходимости. Так, работает проект «Мы вместе»: помощь получают малоимущие пенсионеры старше 65 лет, пенсия которых ниже прожиточного минимума. Запущена региональная программа «Продукты Башкортостана. С заботой о вас», где активное участие приняли крупные производители региона. Суммарно они предоставили порядка 70 млн рублей, на которые закуплено 100 тысяч продуктовых наборов. Помощь оказывается многодетным и малообеспеченным семьям. Заявки принимаются по номеру регионального кол-центра 8-800-201-89-03.

«Кроме этого, волонтеры оказывают юридическую и психологическую помощь гражданам. К проекту „Наша забота“ подключаются местные предприниматели. Им и самим сейчас тяжело, но, несмотря на это, они предоставляют транспорт, продуктовые корзины, готовые обеды. Помощь оказывают более 70 различных организаций», — рассказал Толстых.