В Уфе произошла авария при проверке теплосетей
22 апреля, 18:01ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Из-за того, что сети не выдержали предельных температур, в Уфе отключили воду в 40 домах.
На сайте мэрии сообщается, что испытания прошли 21 апреля в Сипайлово, в результате чего повредилась магистраль на перекрестке Баязита Бикбая и Гагарина.
«Испытания сетей на максимальную температуру проводятся для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации», – объяснили в муниципалитете.
Повреждение выявили в тот же день, однако в близлежайших жилых домах и учреждениях пришлось ограничить подачу ресурсов с 9:00 до 23:59 22 апреля. Отключение коснулось семи ведомственных жилых домах, пяти учебных, одном детском, одном лечебном заведении и 40 многоквартирных домов.
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