В Уфе произошла авария при проверке теплосетей

На сайте мэрии сообщается, что испытания прошли 21 апреля в Сипайлово, в результате чего повредилась магистраль на перекрестке Баязита Бикбая и Гагарина.

«Испытания сетей на максимальную температуру проводятся для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации», – объяснили в муниципалитете.