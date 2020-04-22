В Роспотребнадзоре назвали количество людей под наблюдением на COVID-19
22 апреля, 23:29ОбществоФото: pixnio.com
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По данным Роспотребнадзора, в России под наблюдением из-за коронавируса остаются примерно 145 тысяч человек.
Об этом в ведомстве сообщили 22 апреля, информирует газета «Известия».
Отмечается также, что за последние сутки в стране было проведено более 109 тысяч тестов на COVID-19. Их общее число превысило 2,2 миллиона.
Всего в России выявлено около 58 тысяч случаев заболевания.
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