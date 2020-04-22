В минздраве Башкирии озвучили свежие данные по заболевшим коронавирусом
Об этом сообщили на ежедневном онлайн-брифинге.
По данным на 14:00 22 апреля в Башкирии зафиксировано 396 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки появилось 25 подтвержденных результатов COVID-19.
Из общего числа зараженных 258 человек находятся в стационарах республики. Еще 86 человек переносят коронавирус в легкой форме и лечатся амбулаторно. Выздоровели и выписались 4 пациента. Всего с момента начала пандемии излечились 38 человек.
Как и вчера, к счастью, новых смертельных случаев от коронавируса за прошедшие сутки не зафиксировано. Всего за весь период умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
По данным центра гигиены и эпидемиологии, за прошедшие сутки с диагнозом внебольничная пневмония госпитализировано 73 человека. Все обследованы на COVID-19.Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 35.