В минздраве Башкирии озвучили свежие данные по заболевшим коронавирусом

По данным на 14:00 22 апреля в Башкирии зафиксировано 396 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки появилось 25 подтвержденных результатов COVID-19.

Из общего числа зараженных 258 человек находятся в стационарах республики. Еще 86 человек переносят коронавирус в легкой форме и лечатся амбулаторно. Выздоровели и выписались 4 пациента. Всего с момента начала пандемии излечились 38 человек.

Как и вчера, к счастью, новых смертельных случаев от коронавируса за прошедшие сутки не зафиксировано. Всего за весь период умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.