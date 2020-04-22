В минздраве Башкирии объяснили, почему анализы на коронавирус делаются медленно

На сегодняшнем Минздраве Башкирии разъяснили, почему результаты анализов на коронавирус приходят долго. Одна из главных причин все та же – расширился контент людей, принадлежащих обязательному обследованию. Это жители региона старше 65 лет и люди с проявлениями острых вирусных инфекций.

По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Анны Казак, лаборатории делают более двух тысяч исследований в день.

- Само исследование проводится от шести до восьми часов. Бывают сомнительные, бывает, не проходят контроль, а это тоже в порядке исследования, - отметила она.

Результаты исследований в срочном порядке выдаются для тяжелобольных, для тех, кто готовится на выписку. А остальным – от трех до 14 дней.