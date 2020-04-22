В Башкирии закрыли опасную автозаправку

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Газозаправка не прошла проверку промышленной безопасности.
В Калининском районе Уфы проверили газозаправку на Трамвайной улице. В ведомстве пришли к мнению, что на автомобильной станции, которая является опасным производственным объектом, не соблюдают введенные нормы.
В частности, на предприятии не получили лицензию, кроме того, на АГЗС не соблюдали требования пожарной безопасности.
В отношении предпринимателя возбудили административное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. По итогам его рассмотрения суд приостановил деятельность газовой заправки на срок 30 суток
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