В Башкирии тяжелобольной ребенок остался из-за пандемии без лекарств

Журналисты КП-Уфа сообщают историю жительницы Уфы Лилии Юмагуловой, которая пытается получить лекарства для своего тяжелобольного сына. В издании отмечают, что из-за распространения коронавируса, с поставкой нежных лекарств возникли сложности.

Лилия Юмагулова сообщила, что лекарства нужны для ее сына, чтобы облегчить его жизнь. Ранее в правительстве выделяли средства из резервного фонда на покупку препаратов. Позже в ноябре и октябре 2019 года выдавали лекарства в Москве, но до регионов они не дошли.

«Ранее мы покупали эти средства сами, но в связи с пандемией эта возможность пропала. Лекарства заканчиваются, а взять их негде. Минздрав и администрация главы региона молчат, - цитирует слова Юмагуловой КП.