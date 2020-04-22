В Башкирии спасатели вдоль рек ищут троих пропавших человек

По данным спасателей, 11 апреля в районе реки Зилим Архангельского района пропал мужчина 1969 года рождения. Сообщается, что он вышел на рыбалку и не вернулся. За помощью в ведомство обратился его сын.

Вечером 17 апреля в Нуримановском районе пропал мужчину 1981 года рождения, который также отправился на рыбалку возле деревни Чандар. На данный момент спасатели проводят поисково-спасательные работы вдоль береговой линии и в доступных местах на акватории реки Уфа.