В Башкирии снова увеличилось количество заболевших коронавирусом

По данным центра, в Башкирии количество зараженных коронавирусом увеличилось за сутки на 25 человек. Таким образом в настоящий момент официально зарегистрировано 396 человек данной категории.

С выздоровлением выписано 14 человек, всего выздоровевших в республике уже стало 38 человек. О летальных случаях не сообщается.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 236 в 78 регионах, в том числе выявлены 2 275 человек как контактировавшие с зараженными и болеющие без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации Роспотребнадзора, за все время в стране проведено более 2,25 млн лабораторных исследований.