В Башкирии нашли мертвую пару: тело женщины было в холодильнике

Сначала следователи обнаружили 20 апреля тело 36-летнего мужчины в заброшенном доме в Октябрьском. При осмотре у мужчины нашли паспорт его сожительницы, в котором на одной из страниц было написано, что он ее убил.

После этого следователи начали опрашивать семью и друзей женщины, которые сообщили, что не видели ее с начала месяца, но не стали обращаться в органы, так как редко с ней виделись. Вскоре было установлено место проживания пары, когда следователи приехали в квартиру, то обнаружили там тело пропавшей.

По версии следствия, между сожителями в апреле 2020 года возник конфликт, который привел к тому, что мужчина избил свою возлюбленную, от чего она скончалась. Позже он засунул ее тело в холодильник, написал прощальную записку и покончил с собой.