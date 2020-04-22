Уфимец потребует с минфина России компенсацию за штраф из-за нарушения самоизоляции

Адвокат Рамиль Гизатуллин, который представляет интересы 33-летнего уфимца Руслана Ш., оштрафованного в начале апреля на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщил, что вместе с подзащитным готовит иск о возмещении ему морального вреда за незаконное привлечение его доверителя к административной ответственности. Об этом Рамиль Гизатуллин сообщил Медиакорсети.

Напомним, Руслан Ш. был задержан полицией практически в первые же часы действия новых поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях. Со слов горожанина, он попал в поле зрения полиции, когда вышел из дома, чтобы перепарковать свой автомобиль. Полицейские составили на него протокол, на основании которого мировой суд принял решение о взыскании с Руслана Ш. штрафа размере 15 тысяч рублей. Этот штраф стал первым в России, наложенным на нарушителя самоизоляции по вновь введенным правилам, которые, впрочем, были вскоре отменены.

Примечательно, что опротестовать решение суда взялась прокуратура. Прежде всего, как считают в прокуратуре, была нарушена подсудность. Во-первых, в соответствии с последними изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях, рассматривать дела такого рода должен районный, а не мировой суд.

Во-вторых, сотрудники полиции были не вправе составлять протокол по поводу правонарушения, допущенного Русланом Ш., поскольку с 1 апреля в связи с теми же изменениями в законодательстве делать это уже имели право только представители органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в число которых полиция не входит.

Суд рассмотрел иск прокуратуры 20 апреля, согласился с её доводами и отменил постановление о штрафе, а также прекратил производство по делу.

Как считает адвокат Рамиль Гизатуллин, сам факт составления протокола на его подзащитного стоит расценивать как «гонку за показателями» и со стороны полиции, и со стороны суда, поскольку решение о взыскании штрафа было вынесено очень быстро, даже до того, как новая электронная версия Кодекса об административных правонарушениях появилась в электронных системах типа «Консультант Плюс».

По словам адвоката, иск о возмещении морального вреда уже практически готов и будет подан, как только будет готова мотивировочная часть решения суда. Ответчиком по данному иску должно стать министерство финансов России.