Стало известно, какие больницы в Башкирии закрыты на карантин

На сегодняшний день в больницах республики продолжают проводить карантинные мероприятия. Две больницы закрыты полностью, остальные частично по корпусам, либо отделениям. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.

Так, для проведения карантинных мероприятий в Уфе частично закрыты 8-я, 22-я и 17-я больницы. По республике отделения или корпуса закрыты в Бирской ЦРБ, Октябрьской ЦРБ, Ишимбайская ЦРБ, больница города Салават и городская клиническая больница №1 города Стерлитамак.

21-я городская больница в Уфе и Белебеевская ЦРБ закрыты полностью. Медучреждения стали очагом распространения коронавируса. Так, в Белебеевской больнице сейчас находятся 18 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.