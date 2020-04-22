Следком Башкирии проверит процесс задержания двух детей полицейскими

Напомним, эта история всколыхнула интернет несколько дней назад, когда группа патрулирования обнаружила двух детей на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Строителей после 19:00. Дети шли без взрослых, так как, со слов девочки, родители уехали в другой регион, а дети решили отправиться к родственникам.