Следком Башкирии проверит процесс задержания двух детей полицейскими
22 апреля, 13:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: vk.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дружинники грубо задержали девочку 13 лет и ее 7-летнего брата.
Следком Башкирии сообщил, что проводит доследственную проверку по факту грубого задержания двоих детей в Нефтекамске.
Напомним, эта история всколыхнула интернет несколько дней назад, когда группа патрулирования обнаружила двух детей на перекрестке проспекта Юбилейный и улицы Строителей после 19:00. Дети шли без взрослых, так как, со слов девочки, родители уехали в другой регион, а дети решили отправиться к родственникам.
В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства, опрашивают детей и родителей, очевидцев и сотрудников полиции. Планируется также изучить жилищно-бытовые условия и причины их нахождения на улице.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей