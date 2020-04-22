Сбербанк расширяет программу зарплатных кредитов под 0%

Правительство России и ЦБ дали старт выдаче зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. На данный шаг пришлось пойти из-за эпидемии коронавируса COVID-19, пишет Newsnn.ru.

Условия государственной программы предусматривают, что организации по первое октября имеют возможность получить заем на срок до 12 месяцев. При этом первые шесть месяцев ставка по кредиту будет равна 0%, а потом она увеличится до 4%. Еще совсем недавно Сбербанк одобрял такие займы лишь клиентам с зарплатными проектами.

Анатолий Попов в эфире программы «Право на справедливость» сообщил, что Сбербанк, Минэкономразвития и ФНС создали новый механизм, который помогает учитывать обращения потенциального заемщика под ноль в самые разные банки. Новый механизм отработали и запустили. Заявки от клиентов кредитное учреждение стало принимать с понедельника. Всего за несколько дней Сбербанк выдал 20 кредитов.