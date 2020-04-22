Сбербанк расширяет программу зарплатных кредитов под 0%
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что его структура начала выдавать кредиты на зарплату под 0% фирмам, которые не имеют зарплатного проекта в банке.
Правительство России и ЦБ дали старт выдаче зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. На данный шаг пришлось пойти из-за эпидемии коронавируса COVID-19, пишет Newsnn.ru.
Условия государственной программы предусматривают, что организации по первое октября имеют возможность получить заем на срок до 12 месяцев. При этом первые шесть месяцев ставка по кредиту будет равна 0%, а потом она увеличится до 4%. Еще совсем недавно Сбербанк одобрял такие займы лишь клиентам с зарплатными проектами.
Анатолий Попов в эфире программы «Право на справедливость» сообщил, что Сбербанк, Минэкономразвития и ФНС создали новый механизм, который помогает учитывать обращения потенциального заемщика под ноль в самые разные банки. Новый механизм отработали и запустили. Заявки от клиентов кредитное учреждение стало принимать с понедельника. Всего за несколько дней Сбербанк выдал 20 кредитов.
Также Сбербанк открыл своим клиентам примерно 50 000 предварительно одобренных лимитов по зарплатным кредитам. 9 000 фирм уже обратились за таким займом. Более 2 500 организаций получили ссуду.