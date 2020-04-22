«Русский двор» мог применить в строительстве детсада на Камчатке пенополистирол

Руководство объяснило свое решение отсутствием бюджета на проект, однако известно, что компания получила все меры господдержки, включая покупку земельного участка без аукциона и субсидии в размере 20 млн рублей.

Как пишет vostokmedia.ru, камчатские общественники подозревают компанию в использовании опасных стройматериалов на этом объекте. В частности, речь идет о пенополистироле, который при горении может быть весьма небезопасен. Вместе с тем «Русский двор», напротив, говорит о безопасности применяемых технологий.

Отмечается, что гендиректор застройщика детсада Николай Воронов объяснил приостановление строительства объекта юридическими разбирательствами с руководством территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка». Предметом спора сторон является участок земли, на котором компания Воронова хотела построить жилой объект. По его заявлению, он планировал на средства от продажи недвижимости достроить детское учреждение.