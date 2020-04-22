Глава Башкирии внес послабления в указ о повышенной готовности

Накануне, 21 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения к указу о повышенной готовности, которые несколько ослабляют так называемый режим «предЧС».

В постановлении указано, что в период карантина могут работать магазины детской одежды и товаров для охоты. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Напомним, на прошлой неделе Радий Хабиров расширил список причин, по которым жители республики могут выйти из дома. Так, находясь в режиме самоизоляции, можно поехать по вызову в суд, в полицию, в прокуратуру и другие госструктуры, а также явиться на призывную комиссию при наличии повестки и удостоверения личности.

Помимо этого, в республике разрешили работать салонам оптики, парикмахерским, а также организациям, оказывающим услуги маникюра, педикюра, и визажистов.