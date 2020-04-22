"Проект" Баданина опроверг собственное расследование

В частности, речь идет о публикации “Телега из Кремля”, которая появилась в интернете в 2018 году. В статье сказано, что якобы администрация президента РФ взяла под контроль ряд telegram-каналов, при этом задействуется большое число подрядчиков. По версии авторов канал “Незыгарь” принадлежит бизнесмену Владиславу Клюшину. Разбирательства продолжились уже в суде. “Проект” процесс не выиграл, пишет nashgorod.ru.

Такая новость обратила на себя внимание представителей блогосферы. По мнению автора Сергея Никитского, такая публикация от “главного расследовательского медиа” - откровенный фейк и неуважение к профессии.

Во время запуска “Проекта”, летом 2018 года, Баданин в одном из интервью сам же и говорил, что полностью окунется в сложные журналистские жанры, в частности расследования, репортажи и истории, за основу которых он возьмет большие данные. Баданин заявлял, что планирует стать главным расследователем в стране.