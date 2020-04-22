«Опять страх, слезы»: в Уфе девушка рассказала подробности заражения коронавирусом

Молодая мама троих детей и пациентка РКБ Рамиля А. рассказала в соцсетях подробности своего заряжения новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, она легла в РКБ на плановое лечение по поводу системной красной волчанки.

«Поступила увидела много людей с температурой и кашлем... В воскресенье (5 апреля) началась паника, начали помывку с хлоркой. Мы были напуганы. В тот день умерла бабушка. 6 апреля уже закрыли больницу на карантин. Начали брать тесты на ковид19. Сдали так три теста. Ответы нам не говорили. Мы были всё это время в страхе, потому что каждый раз увозили людей. Оставалось 5 дней до конца карантина, нам подселили больных медработников, которые еле ходили, кашляли, их тошнило, были в тяжелом состоянии (медработники, – прим. Медиакорсети)», – рассказала она.

После Рамиля узнала, что у нее пневмония, тогда ее перевели в клинику БГМУ, где сразу же начали лечение. Позже стало известно, что у нее диагностирован коронавирус. «Опять страх, слезы. Муж и мама меня успокоили.Сейчас хочу вылечиться и скорее домой, дома ждут трое детей, муж и родители. Хочу чтоб кошмар этот закончился», – поделилась девушка.