«Опускаются руки»: глава Башкирии рассказал о проблеме, которая его тревожит
Радий Хабиров рассказал о строительстве объекта, которое никак не удается завершить уже 14 лет.
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что с 2006 года пытается построить в Уфе Центр спортивной борьбы. В первый раз, по его словам, он взялся за этот объект, когда руководил администрацией президента РБ. В то время уже определили земельный участок, но потом Хабиров переехал в Москву. Затем, когда началось проектирование, Радий вернулся в республику
- И здесь тоже с первых дней встал вопрос о необходимости строительства этого объекта – современного Дворца спортивной борьбы. Это не просто моя прихоть. Это дань уважения сотням тренеров, которые воспитали десятки тысяч ребят, которые радовали сотни тысяч болельщиков и привлекали детей с улиц к спорту, – объяснил свою позицию Радий Хабиров.
Глава региона заявил, что из-за коронавируса придется резать бюджет. Он с большим сожалением попросил прощения у своего тренера, ветеранов, спортсменов, болельщиков, а также президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили за то, что строительство Дворца борьбы придется снова отложить.