«Опускаются руки»: глава Башкирии рассказал о проблеме, которая его тревожит

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что с 2006 года пытается построить в Уфе Центр спортивной борьбы. В первый раз, по его словам, он взялся за этот объект, когда руководил администрацией президента РБ. В то время уже определили земельный участок, но потом Хабиров переехал в Москву. Затем, когда началось проектирование, Радий вернулся в республику

- И здесь тоже с первых дней встал вопрос о необходимости строительства этого объекта – современного Дворца спортивной борьбы. Это не просто моя прихоть. Это дань уважения сотням тренеров, которые воспитали десятки тысяч ребят, которые радовали сотни тысяч болельщиков и привлекали детей с улиц к спорту, – объяснил свою позицию Радий Хабиров.