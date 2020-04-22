Одним из зараженных COVIND-19 на лайнере Costa Atlantica оказался россиянином

Отмечается, что посольство следит за оказанием заразившемуся россиянину медицинской помощи в необходимом объеме.

Ранее в этот же день стало известно о вспышке заболевания среди членов экипажа Costa Atlantica. Судно находится в порту города Нагасаки (Япония). COVID-19 заразились свыше 30 человек.