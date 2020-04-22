Одним из зараженных COVIND-19 на лайнере Costa Atlantica оказался россиянином
22 апреля, 23:31ОбществоФото: pixabay.com
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По информации российского посольства в Токио, среди зараженных коронавирусом COVID-19 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica (Италия) есть гражданин РФ.
Об этом стало известно 22 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что посольство следит за оказанием заразившемуся россиянину медицинской помощи в необходимом объеме.
Ранее в этот же день стало известно о вспышке заболевания среди членов экипажа Costa Atlantica. Судно находится в порту города Нагасаки (Япония). COVID-19 заразились свыше 30 человек.
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