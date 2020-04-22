На пасху храмы Перми посетили более двух тысяч прихожан
22 апреля, 20:23ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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Мэр Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram-аккаунте сообщил, что мероприятия в храмах на Пасху посетили около 2,3 тысяч верующих. Это в пять раз меньше, чем в 2019 году.
Как сообщает properm.ru, некоторые храмы в регионе были закрыты на фоне распространения коронавируса. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий также призвали прихожан оставаться дома. Два храма организовали онлайн-трансляцию. Верующим, которые лично захотели посетить службу, были выданы маски. ТАкже внутри храмов нанесли разметку, чтобы люди могли соблюдать дистанцию в полтора метра.
В 2019 году на пасху в храмы Перми посетили более 12 тысяч человек. В этом году, на фоне распространения коронавируса в стране, Роспотребнадзор рекомендовал приостановить проведение служб, а верующим оставаться дома.
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