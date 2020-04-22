На пасху храмы Перми посетили более двух тысяч прихожан

Как сообщает properm.ru, некоторые храмы в регионе были закрыты на фоне распространения коронавируса. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий также призвали прихожан оставаться дома. Два храма организовали онлайн-трансляцию. Верующим, которые лично захотели посетить службу, были выданы маски. ТАкже внутри храмов нанесли разметку, чтобы люди могли соблюдать дистанцию в полтора метра.