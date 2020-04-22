Лица Победы. Тимофей Кудрявцев: Во время атаки в рукопашной схватке убил трех немцев

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Кудрявцев Тимофей Иванович. 1925 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что в период боевых действий полка с 23.06.1944 года аккуратно и в срок доставлял приказания командования, что обеспечивало руководство боем.

Награжден орденом Славы III степени за то, что в боях в районе деревни Маркендорф во время боя 20.04.1945 года оказал раненому офицеру первую помощь и вынес его в укрытие, тем самым спас жизнь командира, кроме того, во время атаки в рукопашной схватке убил 3 немцев»

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