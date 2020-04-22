Хабенский хотел бы сыграть Карелина

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Известный актер ответил на вопросы в прямом эфире Александра Кержакова.
Народный артист России Константин Хабенский рассказал о том, кого из великих спортсменов хотел бы сыграть в кино.
«Если порассуждать на эту тему, то на ум приходят боксеры, борцы, – сказал Хабенский, слова которого приводит «Советский спорт». – Взять того же Александра Карелина. Дело не в наградах, а в силе воле, характере».
Отметим, что Хабенский отвечал на вопросы в совместном прямом эфире с бывшим форвардом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым.
Отметим, что Карелин становился олимпийским чемпионом в 1988, 1992 и 1996 году. На своей заключительной Олимпиаде в Сиднее он проиграл в финале и стал серебряным призером.
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