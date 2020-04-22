Хабенский хотел бы сыграть Карелина

Народный артист России Константин Хабенский рассказал о том, кого из великих спортсменов хотел бы сыграть в кино.

«Если порассуждать на эту тему, то на ум приходят боксеры, борцы, – сказал Хабенский, слова которого приводит «Советский спорт». – Взять того же Александра Карелина. Дело не в наградах, а в силе воле, характере».

Отметим, что Хабенский отвечал на вопросы в совместном прямом эфире с бывшим форвардом «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым.