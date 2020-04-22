Госдума может помочь населению России улучшить жилищные условия
В ближайшее время в Государственной думе может состояться рассмотрение инициативы о софинансировании правительством вкладов граждан. Инициатива распространяется на вклады, которые вкладчики планируют реализовать в счет первого взноса по ипотеке.
Как сообщает infox.ru, подобная инициатива уже работает на территориях Краснодарского края и республики Башкортостан. Предлагается, что практика будет действовать во всех субъектах РФ.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о действии новой системы. Он сообщил, что, в случае принятия инициативы, население сможет получить льготный займ на первый ипотечный взнос.
Сегодня в банках для того, чтобы накопить необходимую сумму, уже разработаны соответствующие программы. Аксаков добавил, что, при использовании подобных накоплений, банки идут навстречу клиентам и дают кредиты на выгодных условиях. По обыкновению, россияне делают такие вклады на срок в два-три года.
Рассмотрение пройдет 22 апреля в формате видеоконференции. Так, планируется, что некоторые средства будут доначислять от государства.
Аксаков подчеркнул, что планируется дать соответствующее название для такого вклада. Также вложения освободят от НДФЛ и взысканий судебных приставов.
По мнению Аксакова, такая инициатива будет стимулировать население на лучшую работу и улучшение жилищных условий. В случае согласования проекта в Минфином и Центробанков, на следующей неделе он будет рассмотрен членами Госдумы.