Госдума может помочь населению России улучшить жилищные условия

Как сообщает infox.ru, подобная инициатива уже работает на территориях Краснодарского края и республики Башкортостан. Предлагается, что практика будет действовать во всех субъектах РФ.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о действии новой системы. Он сообщил, что, в случае принятия инициативы, население сможет получить льготный займ на первый ипотечный взнос.

Сегодня в банках для того, чтобы накопить необходимую сумму, уже разработаны соответствующие программы. Аксаков добавил, что, при использовании подобных накоплений, банки идут навстречу клиентам и дают кредиты на выгодных условиях. По обыкновению, россияне делают такие вклады на срок в два-три года.

Рассмотрение пройдет 22 апреля в формате видеоконференции. Так, планируется, что некоторые средства будут доначислять от государства.

Аксаков подчеркнул, что планируется дать соответствующее название для такого вклада. Также вложения освободят от НДФЛ и взысканий судебных приставов.