В Башкирии ищут 95-летнюю Людмилу Налимскую: ей требуется медпомощь

Вчера днем организованная группа поисковиков выехала на проес местности, но это результатов не дало.

Всех, кто видел Людмилу Михайловну, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700 – 54 – 52 или обратиться в полицию по номерам 02, 020 или 102.