В Башкирии ищут 95-летнюю Людмилу Налимскую: ей требуется медпомощь
Сегодня, 14:23ОбществоЗиля Аскерова
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20 апреля в Стерлитамаке пропала без вестей 95-летняя Людмила Налимская. Родные забили тревогу в тот же день. На данный момент поисками пожилой женщины занимаются волонтеры поисковой группы “Лиза Алерт”.
Вчера днем организованная группа поисковиков выехала на проес местности, но это результатов не дало.
Всех, кто видел Людмилу Михайловну, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700 – 54 – 52 или обратиться в полицию по номерам 02, 020 или 102.
Людимла Налимская невысокая – рост 150 см, телосложение среднее, седовласая, короткостриженая, серо-голубыми глазами. В день, когда пропала, она была одета в шаль, серую куртку ниже пояса и галоши.
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