Уфимка Азалия Шамсутдинова: “Быть мамой сложнее, чем руководить салоном”

Удержаться и развиваться сложнее, чем начать бизнес

- Вам чуть больше 25 лет. Сложно ли руководить семейным бизнесом в таком юном для предпринимателей возрасте?

Удержаться и развиваться сложнее, чем начать бизнес

- Быть руководителем ответственно в любом возрасте. Когда управляешь семейным бизнесом, то нужно работать в два раза больше и усерднее. Я учусь руководить, но признаюсь, бывают моменты, в которых начинаешь разбираться только с годами, с опытом.

По образованию я - менеджер. Закончила Уфимский государственный авиационно-технический университет, работаю по специальности и это мне помогает. Однако базовых знаний недостаточно. Приходится постоянно развиваться и быть в тренде.

Наш салон красоты открылся четыре года назад. Мысль о нем мы вынашивали несколько лет. Самым трудным был поиск подходящего места в центре города – сама реализация идеи много времени не отняла.

Удержаться и развиваться куда сложнее, чем открыть свой собственный бизнес. Сейчас очень много вебинаров и мастер-классов для руководителей в моей сфере. Я стараюсь не только получить знания, но и применить их по максимуму на практике.

- Что является главным в бизнесе?

- Репутация. Хорошая репутация достигается честностью, ответственностью, трудолюбием, доброжелательностью. Нужно любить то, что ты делаешь, иначе все это будет в тягость.

Салон ZILI ART отличается дружелюбием и радушием, за это нас и любят. Несомненно, нам важно предоставлять качественные услуги для наших клиентов, и мы подбираем для этого настоящих профессионалов. Большое внимание так же уделяем сервису и обратной связи.

Если говорить об уникальности и особенности нашего салона, то это большой спектр услуг, очень уютная и комфортная обстановка и интерьер, наличие парковки, приятная музыка и свежий кофе для наших клиентов. Так же большое внимание уделяется стерилизации инструментов и качеству материалов, с которыми мы работаем. Мы имеем медицинскую лицензию, а это очень важно при выборе косметолога.

Моя семья участвует во многих благотворительных сборах, надеюсь, в скором времени получится организовать социальный проект от салона, пока это все находится в этапе разработки.

- Не боишься ошибаться?

- Любая ошибка - это опыт! Мы все люди и каждый раз проходим жизненные уроки. Вопрос в том, какие выводы ты сделаешь после. Это важнее. Я стараюсь всегда анализировать, затем выделяю способы решения проблем, определяю возможный исход и уже действую.

Я анализирую не только свои неудачи, но и успехи тоже, чтобы понять, как их увеличить.

В моей сумочке всегда есть блокнот, где записываю все предстоящие дела, как краткосрочные, так и долгосрочные.

Я очень ценю не только свое время, но и чужое и не люблю подводить людей. Этого требую и взамен.

Семья сложнее, чем любой бизнес

- Что тяжелее – быть мамой или руководить салоном?

- Быть мамой куда сложнее, чем руководить салоном. Это другой вид ответственности. Мои мальчики достаточно самостоятельные и самодостаточные личности, несмотря на свой невеликий возраст. Я уважаю их решения и даю право выбора. Мне, как маме, важно не ограничивать их в развитии и в самовыражении. Я не заставляю их что-либо делать против воли, только потому, что я хочу так. Они должны расти мужчинами, быть готовыми взять на себя ответственность, решать проблемы сами, а не ждать, когда кто-то решит все за них, уметь выигрывать и красиво проигрывать, если уж такое произойдёт.

Азалия с сыном

- Есть ли черта, качество, которое объединяет бизнес-леди и мать двух сыновей?

- Я не знаю, как с девочками, но в воспитании мальчиков нужно принимать решения как в бизнесе. Все должно быть очень четко. Я практически вообще не выполняю за них их работу и стараюсь дать им волю и свободу действия. В работе у меня устроено также – я доверяю своим специалистам и стараюсь им не мешать.

Масштабность, который свойственен предпринимателю, мне пригождается и в семье. Мне бы не хотелось, чтобы мои мальчики выросли зависимыми от меня. Я хочу, чтобы они стали самостоятельными личностями, которые понимают, чего они хотят и как они будут этого добиваться. Также таким образом прививается ответственность за свои действия.

Азалия с сыном

Чувство благодарности – конкретно моя черта. На самом деле, она не всегда была присуща мне, я не всегда умела говорить спасибо за помощь. Я всегда стараюсь благодарить людей, за то, что они вовремя дошли ко мне с нужным советом и т.д. Я благодарна прежде всего, семье, мужу, близким. Только их поддержка мне позволяет заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Безумно благодарна своему отцу, который в 11 классе отвел меня на тестирование по профориентации, в ходе которой выявили мои сильные качества. Он мне тогда сказал, что из меня получится хороший менеджер, так как у меня есть видение, масштабность. Это меня тогда удивило, потому что казалось, что с меня выйдет хороший юрист, но никак не менеджер. Все-таки я прислушалась к отцу и отучилась на менеджера. Теперь, с годами, понимаю, что это было самое верное решение, которое я приняла.

На самом деле я живу с ощущением благодарности ко всем, только это помогает мне, удерживает на плаву.

- Можно ли сказать, что семья – это маленький бизнес?

- Семья – это куда сложнее, чем любой бизнес - там присутствуют эмоции. В бизнесе, все-таки, отключаешь это и стараешься решать проблемы холодным рассудком.

С будущим мужем познакомилась, когда мне было 17 лет. В 20 мы поженились, в 22 я уже была дважды мамой. Горжусь, что мы с мужем постоянно учимся терпимости, вниманию и прощению. Самое важное - это любовь и уважение партнера, признания того факта, что и у него есть свое мнение, которое может разниться с вашим, свои интересы и он тоже может ошибаться. Я всегда против того, чтобы женщины были во главе семьи. Если уж выходить замуж, то нужно уметь быть за мужчиной. Нужно просто любить и доверять своему мужчине и не забывать его поддерживать. Муж поддерживает даже самые безумные мои идеи, за что я ему очень благодарна.

Красота – это индивидуальность

- Что такое красота для тебя?

- Красота… Тяжелый вопрос. Ну ты знаешь, во-первых, я считаю, что красота она у каждого своя. Это очень субъективное понятие. Для меня главное – чтобы внутренняя красота была правильно выражена. Часто бывают такое, что девушки, которые имеют богатый духовный мир, не умеют себя выразить.

- Получается, если человек внутренне красив, это можно выразить внешне?

- Да. Если ты наполнена любовью, интеллектом, хорошими человеческими качествами, остается дело за малым – показать. Не копировать кого-то, не пытаться гнаться за идеалом, просто отметить свои особенности. Найти свой уникальный стиль, имидж, так как мода проходит, а стиль остается.

"Нельзя забывать следить за фигурой"

Нельзя забывать следить за фигурой. Я вообще за здоровый образ жизни. Физнагрузки всегда полезны – и для настроения, и для продления молодости.

Тут еще многое зависит от уверенности в себе. Нужно учиться подавать себя, учиться разговаривать.

Я всегда за индивидуальность. В нашем салоне продвигаю эту же идею. Мне не хотелось бы делать из всех одинаковых. Мы стараемся уловить характер человека. Стараемся слушать, слышать своего клиента. Во время процесса, даем максимум полезной информации по уходу, по максимуму обозначить все их особенности, все их изюминки, для того, чтобы в дальнейшим они сами могли их подчеркнуть и знать, где их сильные стороны.

- А сколько времени ты тратишь на уход за собой?

- Я всегда ухаживала за собой, даже когда у нас не было салона. Мое внутреннее состояние и самооценка частично зависят от того, как я выгляжу. Каждый день я трачу по 30 минут по уходу за собой, это помимо процедур у косметолога. Здоровая кожа, ухоженные волосы и руки всегда были залогом красоты.

"Я всегда ухаживала за собой, даже когда у нас не было салона"

- Вместо последнего вопроса я бы хотела попросить совет за всех девушек. Как профессиональный визажист, посоветуй, как быть девушкам, когда приводить себя в порядок нет времени, но нужно ехать на важную встречу?

- Первое, в каждой косметичке должны лежать скрабирующие салфетки. Они очень помогают, когда кожа склонна к жирности или есть шелушения на лице. Можно с утра встать и быстренько на ходу проскрабировать, если нет времени на процедуру со скрабом. Обратной стороной этих салфеток можно сгладить кожу и пропитать.

Во-вторых, нужно иметь рукой патчи под глаза. Очень крутые штуки. Они удобны тем, что с их помощью можно и увлажнить, и наполнить коллагеном, самое главное, убрать синяки под глазами. Их также можно на скорую руку налепить и снять перед самым выходом.

Если встреча важная – можно нанести на лицо легкий тон. Если кожа здоровая, можно ограничиться консилером под глаза. Маскирование консилером отечность и синяки придает свежий вид.

Затем можно взять румяна, а лучше тинт, который подойдет и как румяна, и как губная помада.

Ну и потратить время на брови. Я считаю, что красиво оформленные брови решают многое. Поэтому к этому вопросу надо подходить внимательно заранее к этому подготавливаться. 80% ухоженности создают брови.