Рустэм Хамитов посетил ИнваЦентр в Уфе и пообещал решить их проблемы

Во время прямой линии с Главой республики руководитель РОО инвалидов-колясочников “Альтернатива” Михаил Петров попросил Рустэма Хамитова посетить центр, чтобы ознакомиться с ходом реализации этого проекта и помочь с проведением ремонта здания.

Председатель организации Татьяна Селезнева рассказал, что этот центр – уникальный для России. Он появился на базе мастерской по ремонту кресел-колясок для инвалидов, который открылся три года назад.

В конце 2017 года ИнваЦентру удалось выиграть президентский грант в размере 2,45 млн рублей. На часть этих средств уже куплены станки, сварочное и шиномонтажное оборудование, наборы инструментов, дрели, болгарки, расходные материалы, проведён интернет.

Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ центру также выделена субсидия в размере 837 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на создание и обустройство рабочих мест для незанятых инвалидов: уже закуплены шкафы, столы и стулья, компьютеры, верстаки и подъёмные механизмы. 10 инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата уже получили работу.

В настоящий момент руководство ИнваЦентра озабочено вопросом реконструкции здания. Ремонт уже ведется, но для его завершения требуется дополнительное финансирование.