МЧС по Башкирии предупредил об ураганном ветре сегодня и завтра ночью
Сегодня, 12:29ОбществоЗиля Аскерова
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В Башкирии снова объявили штормовое предупреждение.
Как сообщает МСЧ по Республике Башкортостан, 22 апреля днем, а так же в первой половине ночи 23 апреля ожидается сильный порывистый ветер южного направления. Порывы ветра будут достигать до 20-25 м/с.
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