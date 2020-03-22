В Уфе за один день 211 человек нарушили карантин: их данные передали в полицию

Об этом сообщили сегодня, 22 марта, на ежедневном брифинге минздрава республики.

Напомним, что с сегодняшнего дня начался подомовой обход всех граждан, вернувшихся из разных стран. Он продолжится и в последующие дни – с 10.00 до 20.00. Ранее сообщалось, что около 15 тысяч человек в Башкирии могут быть потенциальными носителями коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что в полной самоизоляции на сегодня должны быть 2991 человек, при этом цифра эта будет увеличиваться с каждым днем. Всего за один день специалисты успели обойти 551 человек. Как оказалось, 16 граждан нарушили режим карантина, 211 человек не оказалось дома совсем, что также является нарушением.

Как сообщил представитель Роспотребнадзора республики, данные по таким гражданам будут немедленно отправлены в полицию.