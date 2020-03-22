В Уфе в День поминовения предложили ввести бесплатные автобусы до кладбищ

Руководителю «Башавтотранса» он поручил рассмотреть возможность пустить дополнительный рейсы до кладбищ во всеобщий День поминовения. Который в республике будет отмечаться 2 мая. При этом Хабиров предложил проезд для таких спецрейсов сделать бесплатным и предложил духовных лидеров поддержать граждан в этот день.