В Уфе в День поминовения предложили ввести бесплатные автобусы до кладбищ
22 марта, 11:12ОбществоНадежда ВалитоваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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С такой идеей выступили глава республики Радий Хабиров.
Руководителю «Башавтотранса» он поручил рассмотреть возможность пустить дополнительный рейсы до кладбищ во всеобщий День поминовения. Который в республике будет отмечаться 2 мая. При этом Хабиров предложил проезд для таких спецрейсов сделать бесплатным и предложил духовных лидеров поддержать граждан в этот день.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Уфе начали дезинфицировать автобусы «Башавторанса», трамваи и троллейбусы «МУЭТа» в связи с коронавирусной инфекцией.
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