В Башкирии нашли пропавшего 22-летнего, которого искали с конца декабря

Поисками занимались полицейские и волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан». Спустя три месяца поисков молодого человека нашли живым и здоровым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства его пропажи, а также информация о том, где он был все это время, пока не сообщается.