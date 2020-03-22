В Башкирии нашли пропавшего 22-летнего, которого искали с конца декабря
22 марта, 10:57ОбществоНадежда ВалитоваФото: lizaalert.org
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Дамир Кульмухаметов из Кумертау вышел из дома 19 декабря и пропал.
Поисками занимались полицейские и волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан». Спустя три месяца поисков молодого человека нашли живым и здоровым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства его пропажи, а также информация о том, где он был все это время, пока не сообщается.
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