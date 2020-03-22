Семь пуль на лобовом: появились снимки спецоперации, где ликвидировали боевика в Уфе
Ранее стали известны подробности вчерашнего вечернего происшествия на Демской трассе.
Напомним, что официальные подробности сообщили только сегодня, 22 марта, в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). До этого вся информация была засекречена: инцидент не комментировали ни в МВД, ни в СК, ни в ФСБ.
Стало известно, что вчера около 19.00, сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
На требование немедленно сдать оружие он открыл огонь. В результате перестрелки преступника нейтрализовали. Позже при осмотре у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению.
На снимках, которые предоставили в пресс-службе ФСБ по Башкирии видно, как у нескольких автомобилей стоят оперативники. Движение полностью ограничено. На лобовом стекле разбитой «Тойоты», в которой и находился предполагаемый преступник, планировавший, судя по всему, теракт, можно увидеть семь отверстий от пуль.