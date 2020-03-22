Семь пуль на лобовом: появились снимки спецоперации, где ликвидировали боевика в Уфе

Напомним, что официальные подробности сообщили только сегодня, 22 марта, в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). До этого вся информация была засекречена: инцидент не комментировали ни в МВД, ни в СК, ни в ФСБ.

Стало известно, что вчера около 19.00, сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.

На требование немедленно сдать оружие он открыл огонь. В результате перестрелки преступника нейтрализовали. Позже при осмотре у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан