Лица Победы. Владимир Селин: Под огнем немцев за 10 минут исправил 7 порывов связи

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Селин Владимир Игнатьевич, 1925 года рождения

Из наградного листа:

«24 сентября 1943 года в районе села Работино товарищу Селину было приказано навести линию связи к 417 стрелковой дивизии. Выполняя боевое задание под артиллерийско-минометным огнем противника, товарищ Селин досрочно обеспечил связь с командованием.

29 сентября 1943 года в районе села Работино товарищу Селину было приказано обеспечить связь с 61 стрелковой дивизией за 1 час 30 минут. Товарищ Селин осознал важность порученного ему дела и, проявляя мужество и находчивость, дал связь за 1 час.

18 октября 1943 года на наблюдательном пункте командира корпуса, при вводе проводов в Ц.Т.С., разрывом мины были порваны все провода внутренней и внешней связи. Товарищ Селин работал в составе отделения, ползком и перебежками, быстро добрался от укрытия к укрытию под огнем противника и в течении 10 минут исправил 7 порывов связи.

За проявленное мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

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