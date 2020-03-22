Дистанционные сервисы Почты России

Цифровые сервисы плотно вошли в нашу жизнь, став удобной и полезной опцией, которой многие с готовностью пользуются. Ежедневно тысячи клиентов подключают ту или иную новую функцию на сайте или в мобильном приложении Почты России. Даже если вы привыкли обращаться в отделение, знайте – мир меняется и вместе с ним меняется наша почта. Теперь многие вещи можно сделать, не выходя из дома, пишет «Комсомольская правда».

Мобильное приложение

В России каждый третий человек покупает или заказывает услугу через смартфон. С помощью мобильного приложения Почты России клиенты могут отслеживать отправления в неограниченном количестве, а добавлять их можно, просто сканируя штрих-код. Можно получать push-уведомления об изменении статусов (если посылка изменила местоположение, клиент об этом сразу узнает), оформить доставку посылки на дом курьером или почтальоном. Мобильное приложение позволяет получать отправления без паспорта и заполнения бумаг по коду из push-уведомления или sms, найти ближайшее отделение связи, узнать график его работы, оценить работу отделений, качество доставки, сообщить о возникших проблемах и т.д. Все сервисы Почты России доступны через мобильное приложение.

Курьерские услуги

На сайте https://www.pochta.ru/courier или в мобильном приложении Почты России есть опция отправки или получения посылок курьерской доставкой. Можно вызвать курьера и сдать ему экспресс-отправление, международные мелкие пакеты приносят на дом обычные почтальоны, а курьеры доставляют экспресс-почту или почту по другому адресу. Тарифы на доставку курьером варьируются в зависимости от выбора способа получения отправления.

Электронная подпись

Простая электронная подпись – успешный сервис, запущенный Почтой России в 2018 году. Подключить его можно, зарегистрировавшись онлайн по адресу: https://passport.pochta.ru/activate/ops. Благодаря ПЭП значительно ускорился процесс выдачи посылок и писем. Посетителям больше не приходится заполнять бумажные формы, не требуется каждый раз иметь при себе паспорт. Единожды оформив доступ к сервису, клиенты получают свои посылки, предъявив оператору sms или push-уведомление в мобильном приложении.

Фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

Оформление и оплата посылок онлайн

Если оформить и оплатить посылку на сайте https://www.pochta.ru/support/office-services/payonline-offices или в мобильном приложении, то ее примут в отделении без очереди. Можно прямо из дома ввести адресные данные и получить готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке. Это может сделать и сам оператор в отделении связи, достаточно лишь показать ему трек-номер с экрана мобильного телефона. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Открытка онлайн

Этот сервис предназначен для отправки открытки из онлайна в офлайн. На сайте market.pochta.ru клиенты могут выбрать открытку, написать поздравление, адрес получателя и оплатить. После этого Почта России оформит и доставит настоящую бумажную открытку по указанному адресу.

Электронное заказное письмо

Бесплатный цифровой сервис позволяет получать письма от госорганов (например, штрафы ГИБДД) в электронном виде после регистрации на сайте zakaznoe.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Прочтение письма приравнивается к его получению в почтовом отделении под роспись. Если кому-либо вдруг станет неудобно получать извещения на мобильное устройство, он может в любой момент отказаться от этой услуги и вернуться к печатным квитанциям.

Переводы с банковской карты с получением наличных

Несмотря на популярность банковских транзакций просто с карты на карту, по-прежнему пользуются спросом денежные переводы через почтовые отделения, позволяющие переслать деньги в любой уголок страны. Для оформления перевода Почтой России достаточно зайти на страницу переводов https://www.rs-express.ru/payments/russianpost и заполнить анкету. При выплате перевода в отделении Почты России комиссия составляет 2,45%, минимум 60 рублей. При доставке перевода на дом получателю — 4,5%, минимум 90 рублей. Если указать номер телефона получателя, то ему придет уведомление о переводе по sms. Для доставки денег почтальоном извещение не понадобится, но если адресата не застанут дома, курьер опустит в почтовый ящик уведомление о прибытии средств.

Оплата коммунальных платежей

Почта России принимает коммунальные и муниципальные платежи, оплату услуг связи и штрафов. Однако для этого совсем не нужно идти в отделение связи, так как для этого запущен специальный платежный сервис на сайте Почты России: https://finance.pochta.ru/payments/Kommunalnye_uslugi

Оплатить дистанционно можно с помощью банковской карты услуги почти 6500 компаний сферы ЖКХ по всей стране. Размер комиссии может достигать 2-2,5% от суммы платежа, но взимает ее не сама Почта России, а банк-эквайер. На странице сервиса предусмотрена услуга личного кабинета плательщика, в котором сохраняются история проведенных платежей, реквизиты банковской карты и шаблоны операций.

Фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

Оформление подписки онлайн и в мобильном приложении

Чтобы оформить подписку на газеты и журналы, больше не нужно идти в отделение связи. Для этого достаточно зайти на сайт podpiska.pochta.ru или в специальный раздел мобильного приложения Почты России. В представленном обширном каталоге можно выбрать издание и оплатить подписку как для себя, так и в подарок любому другому адресату в России. Оплата подписки осуществляется банковской картой. На адрес email, введенный при регистрации, придет электронный чек и уведомление с номером заказа. В личном кабинете можно отслеживать информацию о всех подписках: количество выходов номеров изданий, а также подписной период, который можно продлить, нажав кнопку «Продлить подписку».