Глава следкома проверит причины отказа от дела о гибели младенца в Башкирии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку действий следователей, прекративших уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в роддоме Нефтекамска. Об этом сообщил портал Собкор02.

О своем несчастье Александру Бастрыкину рассказала жительница Башкирии, которая ездила к нему на личный прием в Москву. По слом женщины, он потеряла малыша при родах по вине врачей.

По факту смерти ее ребенка возбуждалось уголовное дело, но, несмотря на выводы экспертов, что гибель ребенка можно было предотвратить, расследование обстоятельств причинения ребенку смерти по неосторожности было прекращено.

Сообщается, что после общения с заявительницей Александр Бастрыкин изучил материалы дела и провел беседу с подчиненными из Башкирии. После этого он поручил назначить служебную проверку.