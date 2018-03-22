Банк УРАЛСИБ провел в Уфе пресс-завтрак для журналистов

Вице-президент по связям с общественностью, руководитель Службы внешних коммуникаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Волина рассказала журналистам о работе УРАЛСИБА в 2017 году и о новых проектах в федеральном масштабе, а управляющий филиалом в Уфе Марат Мамлеев – об успехах и планах работы Банка в Башкортостане. Также в ходе мероприятия спикеры Банка оценили редакционные и коммерческие проекты журналов, телеканалов и газет Республики Башкортостан.

«СМИ в Башкортостане – это яркие и самобытные редакции, очень сильные авторы, с которыми всегда приятно встречаться: и в рамках рабочих процессов, и на любом мероприятии. Банк открыт в коммуникациях, и информационные поводы, которые мы создаем, не проходят без вашего внимания, – отметила Ирина Волина. – Мы два года активно работали над повышением эффективности процессов, развитием линейки продуктов и каналов продаж. Как итог – увеличили объем активов, прибыль и капитал. По результатам работы УРАЛСИБа в 2017 году президент Банка Владимир Коган был назван «Банкиром года» по версии портала Банки.ру».

В Башкортостане наиболее яркие показатели у Банка в ипотечном секторе, рассказал Марат Мамлеев. За 2017 год УРАЛСИБ выдал рекордный объем ипотечных кредитов – 2,6 млрд рублей. Это более 1500 кредитов, или 10% от общего годового результата Банка. Успешно идет работа и в рамках программы Жилищных строительных сбережений. Накопительные вклады в банке открыли более 2000 человек, 900 из них уже в 2018 могут оформить жилье в ипотеку по ставке ниже рыночных значений.

В целом объем выдач кредитов физическим лицам в регионе по итогам 2017 года составил почти 10 млрд рублей. Заметный всплеск активности показывает автокредитование: результат года почти в 6 раз выше, чем в 2016-ом.

Еще один значимый для банка проект – «Социальная карта жителя Башкортостана». УРАЛСИБ выпускает и обслуживает ее на базе Национальной платежной системы МИР. Для клиентов это абсолютно бесплатный продукт с большим потенциалом возможностей.

«В республике у нас более 75 точек продаж в 40 городах и населенных пунктах. С момента прихода нового акционера банк не сокращал сеть. Мы перенесли несколько точек и открыли 7 центров премиального обслуживания на базе крупных офисов в Уфе и Стерлитамаке, – отметил Марат Мамлеев. – Более 50% экономически активного населения республики являются нашими клиентами. Кроме того, Банк по-прежнему успешно поддерживает местный бизнес: и развивающиеся компании и уверенных лидеров рынка. За прошедший год клиентами Банка стали 6 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Предпринимателям Банка доступен целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости и транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала. Объем кредитов, выданных малому бизнесу Башкортостана в 2017 году, составил 1,5 млрд рублей. Особое внимание уделяется поддержке стартапов – начинающие предприниматели могут зарегистрировать бизнес, бесплатно обучаться в Университете бизнеса УРАЛСИБ и обслуживаться на льготных условиях. В прошлом году Банк также запустил Бизнес-плейс – магазин проверенных решений для бизнеса от партнеров Банка. Важной для предпринимателей является возможность сквозного обслуживания – в любом из офисов УРАЛСИБа в своем городе.