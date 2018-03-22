Банк Олега Тинькова стал первым в ТОП-30 по программам лояльности

В числе 30 крупнейших кредитных организаций России банк Олега Тинькова признан экспертами лидером по числу программ лояльности. Об этом говорят результаты исследования Bank Motivation Programs, которое подготовили аналитики агентства Markswebb.
Программы банка стимулируют клиентов активно пользоваться предлагаемыми продуктами: это могут быть как программы накоплений, так и интернет-банкинг.
Как пишет gorod55.ru, эксперты нашли максимальное количество работающих программ лояльности в сетевом и мобильном банках Тинькова. Это такие популярные продукты как, например, кэшбэк, мили, повышенный процент или бесплатное обслуживание. При этом аналитики отмечают простоту использования и максимальное удобство для клиентов.
Отметим, что «Тинькофф Банк», работающий на рынке с 2006 года, – единственный в России полностью онлайн-банк. У него нет привычных всем розничных отделений, но банк способен обслужить не менее семи миллионов клиентов через контакт-центр или онлайн-каналы. В банке Олега Тинькова выстроена целая сеть представителей, насчитывающая более 2500 человек, чтобы клиенты могли оперативно получить любые услуги и продукты. Например, доставка карт клиентам осуществляется уже на следующий день после оформления необходимого пакета документов. На сайте Tinkoff.ru банк предоставляет не только финансовые услуги, но и предлагает партнерские программы. Клиенты банка Олега Тинькова смогут воспользоваться как классическим банковским обслуживанием, так и дополнительными услугами. Их целый спектр: кредитные и дебетовые карты, платежи и переводы, вклады, инвестиции, ипотека, бизнес- и страховые программы. Сегодня в компании Олега Тинькова огромное внимание уделяется развитию мобильного направления. Это делается для того, чтобы каждый пользователь мог оценить простоту и удобство взаимодействия с банком.
Отметим, что репрезентация банков, куда вошла и финансовая организация Олега Тинькова, не была случайной: те банки, программы лояльности которых подвергли столь детальному анализу, в прошлом году признали лучшими интернет-банками для индивидуальных клиентов и крупнейшими по количеству пользователей подобных сервисов по результатам Internet Banking Rank.