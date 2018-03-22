Банк Олега Тинькова стал первым в ТОП-30 по программам лояльности

Отметим, что «Тинькофф Банк», работающий на рынке с 2006 года, – единственный в России полностью онлайн-банк. У него нет привычных всем розничных отделений, но банк способен обслужить не менее семи миллионов клиентов через контакт-центр или онлайн-каналы. В банке Олега Тинькова выстроена целая сеть представителей, насчитывающая более 2500 человек, чтобы клиенты могли оперативно получить любые услуги и продукты. Например, доставка карт клиентам осуществляется уже на следующий день после оформления необходимого пакета документов. На сайте Tinkoff.ru банк предоставляет не только финансовые услуги, но и предлагает партнерские программы. Клиенты банка Олега Тинькова смогут воспользоваться как классическим банковским обслуживанием, так и дополнительными услугами. Их целый спектр: кредитные и дебетовые карты, платежи и переводы, вклады, инвестиции, ипотека, бизнес- и страховые программы. Сегодня в компании Олега Тинькова огромное внимание уделяется развитию мобильного направления. Это делается для того, чтобы каждый пользователь мог оценить простоту и удобство взаимодействия с банком.