В Уфе опубликовали план празднования Масленицы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проводы зимы пройдут на нескольких городских площадках.
Следующая неделя будет масленичной, она предшествует празднику Масленицы, который считается проводами зимы и активно отмечается в нашей стране.
В администрации Уфы уже приготовили план празднования Масленицы. Веселые мероприятия намечены во всех районах столицы. Они пройдут 29 февраля и 1 марта.
Подробная информация опубликована здесь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей