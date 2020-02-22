В Уфе опубликовали план празднования Масленицы

Следующая неделя будет масленичной, она предшествует празднику Масленицы, который считается проводами зимы и активно отмечается в нашей стране.

В администрации Уфы уже приготовили план празднования Масленицы. Веселые мероприятия намечены во всех районах столицы. Они пройдут 29 февраля и 1 марта.