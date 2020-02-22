В Уфе нашли пропавшую рыжеволосую девушку, имеющую большие проблемы со здоровьем

Сегодня, 22 февраля, стало известно, что волонтеры организации «Поиск детей-Уфа» отыскали пропавшую накануне 26-летнюю Лилию Якупову.

Об ее исчезновении обеспокоенные родственники сообщили вчера днем. Лилия вышла из дома и пропала. Они были крайне обеспокоены ее отсутствием. Потому что девушки имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Видимо, их опасения оправдались. Причины отсутствия девушки в сообщении волонтеров не сообщаются, но уточняется, что ее удалось найти с помощью расклеенных по городу ориентировок.