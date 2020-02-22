В Уфе нашли пропавшую рыжеволосую девушку, имеющую большие проблемы со здоровьем
Вчера, 19:47ОбществоТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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Лилию Якупову искали больше суток.
Сегодня, 22 февраля, стало известно, что волонтеры организации «Поиск детей-Уфа» отыскали пропавшую накануне 26-летнюю Лилию Якупову.
Об ее исчезновении обеспокоенные родственники сообщили вчера днем. Лилия вышла из дома и пропала. Они были крайне обеспокоены ее отсутствием. Потому что девушки имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Видимо, их опасения оправдались. Причины отсутствия девушки в сообщении волонтеров не сообщаются, но уточняется, что ее удалось найти с помощью расклеенных по городу ориентировок.
— Опознана по ориентировкам «Поиск детей — Уфа» неравнодушными людьми и доставлена домой! С ней всё хорошо! Где конкретно её нашли пока нет информации, - сообщается на странице поисковой группы.
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