Тенденция, однако: в Уфе еще одной семье отказали в выплате 300 тысяч за первенца
Чиновники по-прежнему объясняют происшедшее недоразумением либо технической ошибкой.
После нашей публикации о том, как семье молодых уфимцев отказали в выплате 300 тысяч рублей за первенца, потому что к моменту начала выплат один из супругов достиг предельного возраста, в редакцию Медиакорсети обратилась уфимка Римма А. и сообщила, что с их семьей произошло точно такая же история.
— У нас аналогичная ситуация. Ни в ГКУ «Управление по реализации жилищных программ РБ», ни в администрации Октябрьского района Уфы не желают нам помогать, ссылаясь друг на друга, — поведала молодая женщина.
Её семья, состоящая из трех человек, проживает в однокомнатной квартире площадью 33 кв.метра в уфимском микрорайоне Сипайлово. Квартира куплена в ипотеку. Дочери 1 год и 8 месяцев. Римма пока находится в декретном отпуске. Её муж работает на одном из уфимских предприятии (не в нефтянке и не на УМПО, которые славятся высоким уровнем заработка). Жилищные условия, по словам Риммы, у них остались такими же, какими были на момент подачи заявления на участие в программе «300 тысяч за рождение первого ребенка».
— На тот момент мы были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Мы подходили по всем параметрам (возрасту, жилплощади, зарплате). Нам тогда пришло официальное письмо от Госстроя о включении в программу. Там было четко прописано, что будет выдан сертификат по мере поступления денег из бюджета, — рассказала Римма. — Но недавно пришло письмо из администрации Октябрьского района Уфы, что нас исключили из этой программы. Причина — достижение возраста 36 лет. Но мы же не виноваты, что деньги в бюджете появились только через полтора года! В свою очередь, мы знаем, что существует положительная судебная практика в решении аналогичных вопросов в других районах республики. Но неужели, чтобы отстоять свои законные права, придется доводить дело до суда? Сколько времени нужно потратить, и успеем ли мы получить эти деньги, ведь выдача сертификатов уже началась…
Напомним, в комментариях к предыдущей похожей истории представитель Госкомстроя РБ Лия Губайдуллина сообщила следующее:
— Специалистам администрации Октябрьского района разъяснили, какой документ необходимо предоставить в Управление. Это справка, которая подтверждает нуждаемость на момент заключения ипотечного договора. Исключили семью из программы по возрасту, а в наше управление прислали письмо, что по нуждаемости. Разобрались в ситуации. Теперь все в порядке, — пояснила она.
Отметим, что и в случае с Анастасией Б., и в истории с Риммой А. речь идет об администрации одного и того же Октябрьского района столицы.
— У них недоразумение, а люди страдают, — посетовала Римма А. в разговоре с корреспондентом Медиакорсети. — В ГКУ говорят, что таких семей много, и они в основном все — жители Уфы. В других городах республики эти вопросы решаются без проблем через администрацию.
Мы вновь связались с Лией Губайдуллиной и попросили поделиться мнением, не прослеживается ли в работе чиновников весьма тревожная тенденция: отказывать по надуманным причинам молодым семьям, чтобы уменьшить число участников программы выплат 300 тысяч рублей за первенца, поскольку выделенных из бюджета средств оказалось недостаточно.
— Нет, такого не может быть, — решительно отвергла подобные предположения собеседница. — Если допущена ошибка, значит, будем разбираться. Деньги заложены на всех оставшихся участников программы.
Напомним, что сейчас акция «300 тысяч за рождение первого ребенка» вошла в свою завершающую стадию. В ней принимают участие молодые семьи, в которых с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года появился на свет первый ребенок. Полученным сертификатом можно оплатить ипотеку, вложить его в покупку квартиры или использовать для приобретения стройматериалов на строительство дома.
— Желающих принять участие оказалось настолько много, что выдачу свидетельств разделили на несколько этапов, — проясняли ситуацию ранее в Госкомстрое РБ.
Таким образом на первом этапе — сертификаты получали семьи, вставшие в очередь до 3 сентября 2018 года. На эти цели понадобилось 200 миллионов рублей. На втором этапе выплат средства выделят семьям, вставшим на учет после 3 сентября 2018. На то, чтобы использовать сертификат, дается девять месяцев. За разъяснениями можно обращаться в отдел учета и распределения жилья своей районной администрации.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Для справки
По данным Госкомстроя РБ, в 2019 году на реализацию данной программы в бюджете РБ было предусмотрено 857 млн. рублей, 2253 семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты, 2007 семей уже реализовали данную возможность на общую сумму 601,8 млн. рублей. Всего в 2019 году было поставлено на учет 634 семьи, в которых родился первый ребенок. В бюджете региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на мероприятия по предоставлению единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка предусмотрено 754,5 млн. рублей. Указанная сумма позволит предоставить социальную выплату всем семьям, подавшим документы для участия в программе с 4 сентября 2018 года до 1 июля 2019 года.