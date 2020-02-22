Тенденция, однако: в Уфе еще одной семье отказали в выплате 300 тысяч за первенца

После нашей публикации о том, как семье молодых уфимцев отказали в выплате 300 тысяч рублей за первенца, потому что к моменту начала выплат один из супругов достиг предельного возраста, в редакцию Медиакорсети обратилась уфимка Римма А. и сообщила, что с их семьей произошло точно такая же история.

— У нас аналогичная ситуация. Ни в ГКУ «Управление по реализации жилищных программ РБ», ни в администрации Октябрьского района Уфы не желают нам помогать, ссылаясь друг на друга, — поведала молодая женщина.

Её семья, состоящая из трех человек, проживает в однокомнатной квартире площадью 33 кв.метра в уфимском микрорайоне Сипайлово. Квартира куплена в ипотеку. Дочери 1 год и 8 месяцев. Римма пока находится в декретном отпуске. Её муж работает на одном из уфимских предприятии (не в нефтянке и не на УМПО, которые славятся высоким уровнем заработка). Жилищные условия, по словам Риммы, у них остались такими же, какими были на момент подачи заявления на участие в программе «300 тысяч за рождение первого ребенка».

— На тот момент мы были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Мы подходили по всем параметрам (возрасту, жилплощади, зарплате). Нам тогда пришло официальное письмо от Госстроя о включении в программу. Там было четко прописано, что будет выдан сертификат по мере поступления денег из бюджета, — рассказала Римма. — Но недавно пришло письмо из администрации Октябрьского района Уфы, что нас исключили из этой программы. Причина — достижение возраста 36 лет. Но мы же не виноваты, что деньги в бюджете появились только через полтора года! В свою очередь, мы знаем, что существует положительная судебная практика в решении аналогичных вопросов в других районах республики. Но неужели, чтобы отстоять свои законные права, придется доводить дело до суда? Сколько времени нужно потратить, и успеем ли мы получить эти деньги, ведь выдача сертификатов уже началась…

Напомним, в комментариях к предыдущей похожей истории представитель Госкомстроя РБ Лия Губайдуллина сообщила следующее:

— Специалистам администрации Октябрьского района разъяснили, какой документ необходимо предоставить в Управление. Это справка, которая подтверждает нуждаемость на момент заключения ипотечного договора. Исключили семью из программы по возрасту, а в наше управление прислали письмо, что по нуждаемости. Разобрались в ситуации. Теперь все в порядке, — пояснила она.

Отметим, что и в случае с Анастасией Б., и в истории с Риммой А. речь идет об администрации одного и того же Октябрьского района столицы.

— У них недоразумение, а люди страдают, — посетовала Римма А. в разговоре с корреспондентом Медиакорсети. — В ГКУ говорят, что таких семей много, и они в основном все — жители Уфы. В других городах республики эти вопросы решаются без проблем через администрацию.

Мы вновь связались с Лией Губайдуллиной и попросили поделиться мнением, не прослеживается ли в работе чиновников весьма тревожная тенденция: отказывать по надуманным причинам молодым семьям, чтобы уменьшить число участников программы выплат 300 тысяч рублей за первенца, поскольку выделенных из бюджета средств оказалось недостаточно.

— Нет, такого не может быть, — решительно отвергла подобные предположения собеседница. — Если допущена ошибка, значит, будем разбираться. Деньги заложены на всех оставшихся участников программы.

Напомним, что сейчас акция «300 тысяч за рождение первого ребенка» вошла в свою завершающую стадию. В ней принимают участие молодые семьи, в которых с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года появился на свет первый ребенок. Полученным сертификатом можно оплатить ипотеку, вложить его в покупку квартиры или использовать для приобретения стройматериалов на строительство дома.

— Желающих принять участие оказалось настолько много, что выдачу свидетельств разделили на несколько этапов, — проясняли ситуацию ранее в Госкомстрое РБ.

Таким образом на первом этапе — сертификаты получали семьи, вставшие в очередь до 3 сентября 2018 года. На эти цели понадобилось 200 миллионов рублей. На втором этапе выплат средства выделят семьям, вставшим на учет после 3 сентября 2018. На то, чтобы использовать сертификат, дается девять месяцев. За разъяснениями можно обращаться в отдел учета и распределения жилья своей районной администрации.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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