Сервис электронных заказных писем "Почты России" доступен в 51 регионе

Сервис электронных заказных писем первоначально был запущен в Московской области, сейчас же число регионов, где можно воспользоваться этой услугой, постоянно расширяется, пишет РИА Новости.

"Общий государственный курс на цифровизацию, упрощение подключения к системе и оперативность предлагаемого сервиса сыграли свою положительную роль в повышении заинтересованности к формату электронных заказных писем. Весомый вклад внес запуск и масштабирование проекта – в первую очередь – в столице и крупных городах РФ. Регионы подхватили развитие и подключение услуги на местах, проанализировав успешно имплементированные пилоты", – отмечает директор по коммерческим операциям Блока почтового бизнеса и социальных услуг АО "Почта России" Аркадий Кремнев, слова которого приводятся в сообщении.

Формат ЭЗП позволяет зафиксировать не только факт отправки и получения юридически значимой корреспонденции, но и посмотреть историю пересылки письма, сохранив его содержание, что может быть востребовано в дальнейшем.

Цифровой формат значительно упростил процесс обработки корреспонденции. Если раньше отправитель должен был оформить свои письма и сдать их в отделение почтовой связи, то теперь он может просто направить их в виде электронного документа, а федеральный почтовый оператор доставит его адресату. Последний, в свою очередь, также может согласиться на электронную форму доставки такой корреспонденции, получив, тем самым, письмо мгновенно. В ином случае, "Почта России" распечатает документ, упакует его в конверт и отправит адресату.