Расслабляться рано: на Башкирию надвигается новый циклон
Вчера, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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После небольшой передышки на регион вновь обрушатся метели и снегопады.
Сегодня, 22 февраля, по республике и в Уфе ожидается спокойная погода, временами будет идти снег. Температура воздуха утром и ночью -4…-10 градусов, местами до -17 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -5 градусов, а кое-где потеплеет до +1 градуса.
Однако такая атмосферная благодать, по прогноза синоптиков, продлится недолго.
Уже к вечеру 23 февраля на республику вновь надвинется североатлантический циклон. Он принесет с собой сильные ветры и низовые метели.
24,25 и 26 февраля, по данным Башгидромета, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с дождем, гололед и отложение снега на проводах и деревьев. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов.
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