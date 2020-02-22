Расслабляться рано: на Башкирию надвигается новый циклон

Сегодня, 22 февраля, по республике и в Уфе ожидается спокойная погода, временами будет идти снег. Температура воздуха утром и ночью -4…-10 градусов, местами до -17 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -5 градусов, а кое-где потеплеет до +1 градуса.

Однако такая атмосферная благодать, по прогноза синоптиков, продлится недолго.

Уже к вечеру 23 февраля на республику вновь надвинется североатлантический циклон. Он принесет с собой сильные ветры и низовые метели.