“Прививка” против “вброса” Екатерины Енгалычевой сработала против нее
Депутат Мосгордумы от партии КПРФ Екатерина Енгалычева на днях заявила, что против нее готовится "информационный вброс". Однако вместо дискредитации якобы ложных данных добилась от СМИ интереса к собственному прошлому.
Так, журналистам удалось выяснить, что Енгалычева является не только верующей коммунисткой, что само по себе нонсенс, но также вела предпринимательскую деятельность. Примечательно, что бизнес принадлежал умершему в 2015 году сожителю Сергею Скуратову.
Как сообщает moscow-post.su, с Сергеем Скуратовым она познакомилась в 2011 году, через год они уже жили вместе. При этом мужчина ушел от своей жены и ребенка. А уже после смерти Скуратова у Енгалычевой начался затяжной конфликт с его семьей.
Генерал-полковник Иван Скуратов, отец Сергея, после выхода в запас в 1995 году создал уникальный туристический проект “Страна туризма”. Он возил туристов на танках, организовывал демонстрационные полеты на истребителе. Также была возможность попробовать на себе невесомость в аппаратах Центра подготовки космонавтов. При этом официальным руководителем организации числился Скуратов-младший. После смерти Сергея Скуратова Енгалычева начала претендовать на наследство - это несколько квартир в Москве, элитные авто и, конечно, “Страна туризма”. Она утверждала, что машины и недвижимость были куплены на ее средства, а для туристического бизнеса Скуратовых она и вовсе является главным инвестором.
Примечательно, что такая информация идет вразрез с официальными декларациям по доходам. Там депутат указывала ежемесячную зарплату в 15 тысяч рублей, а сумма накопления не превышала 230 тысяч рублей.
Точку в разбирательстве поставили в 2018 году - суд отказал Енгалычевой в праве наследовать за Скуратовым. Однако еще в 2016 году она зарегистрировала организацию "Страна космического туризма", которая фактически полностью копировала услуги “Страны туризма”. При этом директором выступает Юлия Афросина, ранее занимавшаяся компанией Скуратова. В итоге сложилась ситуация, когда суд запретил передачу прав на предприятие, но им по-прежнему управляет Енгалычева. Также она продолжает ездить на вишневом Lexus покойного Скуратова. По данным Московской административной дорожной инспекции, штрафы за превышение скорости и парковку в запрещенном месте приходят на имя Екатерины Енгалычевой.
Источник: The Moscow Post