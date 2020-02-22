Открытие ресторана «Башкортостан» в Москве — это, конечно же, не единственное событие, на которое журналисты нашего издания обратили внимание. Но оно было самым громким, я бы даже сказала ароматным, приправленным жгучим перцем и травами узбекской кухни. Свое мнение о московском ресторане «Башкортостан» представил наш коллега из центральной «Комсомолки» Сергей Ефимов.

Социальные сети всю неделю звенели, как упавшие на кафельный пол фужеры. Почему в родной республике нет настоящих ресторанов с национальной кухней, куда можно было бы пригласить партнеров, гостей, родственников, вопрошали граждане?! И тут подоспел ответ. Уфа признана опасным городом для ведения ресторанного бизнеса.

А тут еще хозяйка (как выяснилось) теперь уже нашего московского ресторана — певица Алсу не вовремя решила обучить Ксению Собчак татарскому языку. «Мин сине яратам, кеже бугы ашатам», — шутливо сказала она подруге. Ксения в принципе правильно поняла перевод. Тот случай, когда ложки в ресторане нашлись, а осадок остался.

То ли чеснока было много, то ли чак-чака было мало, но на оперативном совещании после массовой поездки чиновников на открытие недоведенного до ума (никто ж не сказал, что было вкусно, что «ум отъешь!») ресторана глава устроил внезапно разнос: «Чиновничий туризм завершить!». Радий Хабиров оказался недоволен бесполезной тратой бюджетных средств на безрезультатные поездки и сообщил об этом на оперативном совещании.

Помните, в детстве в школе перед входом в класс дежурные санитары проверяли ладошки на чистоту? Времена прошли. Теперь в школах проверяют наличие мобильных телефонов и грозят их отнять на время занятий. Радий Хабиров не первый раз выполняет функции строго завуча. Вот и в этот раз пригрозил чиновникам, что будет и у них отнимать телефонные трубки на время совещания. Еще бы неплохо было у них отнять служебные квартиры, автомобили и множество различных преференций.

Вообще, в Уфе принято называть себя инициативным регионом. Вот и родиной #инцидента уверяют стоит считать Башкортостан, несмотря на то что системой SOS в соцсетях уверенно пользуются жители многих регионов. Хотя, соглашусь, мало в каких регионах аж 2 женщины возглавляют муниципальные районы.

Мы из женской солидарности теперь более внимательно будем следить за главой Кигинского района Зухрой Гордиенко и Юлией Галковской (ио главы Бирского района республики).

…А теперь про любимые автобусы, которые не дождался даже глава.

А тут как получилось?

14 февраля глава Башкирии Радий Хабиров вместе с мэром города Ульфатом Мустафиным и еще несколькими сопровождающими лицами совершил рабочую поездку по Уфе, сконцентрировав внимание главным образом на микрорайоне Инорс. Ни в одном пункте маршрута главы РБ «проколов» не случилось за исключением умной остановки на бульваре Баландина. Остановка на бульваре Баландина, оборудованная видеокамерами, информационным табло о времени прибытия транспорта, системой экстренного вызова с возможностью передачи голоса и изображения заявителя в систему-11, зоной бесплатного Wi-Fi, USB-портом, светодиодным освещением, а также громкоговорителем для передачи сигнала тревоги, не смогла правильно уведомить о прибытии автобуса. В обозначенное на табло время ожидаемый автобус не появился, чем весьма расстроил участников представительной делегации.

Расстроил — это слово, которое может заменить все остальные глаголы, которые журналистам писать нельзя. Спустя неделю, водители так спешили на остановку, вопросы к главе и мэру приготовили, надеялись их увидеть на умной остановке, и …столкнулись прямо на ней. К счастью, чиновники в это время работали. Как и в то время, когда вандалы разбили очередную умную остановку. Просто кто-то очень ждал автобус, полагаю.

Кстати, тут на днях вице-мэр Уфы Салават Хусаинов заявил, что Уфа остро нуждается в дворниках, особенно при таком сильнейшем снегопаде. Кто-нибудь когда-нибудь заявлял об острой необходимости 135 безумных остановок за 800 тысяч рублей каждая? Больше ста миллионов рублей от большого ума потрачено и разбивается вандалами, требуя дополнительных расходов. А по три павильона на одной городской остановке для оперативного совещания несуществующих дворников придумали установить?

На этой неделе также вышел материал нашего автора Минзали Аскаровой «Защищать родину или себя: почему плачут матери башкирских солдат». В преддверии Дня Защитников Отечества Медиакорсеть рассказывает, с какими трудностями сталкиваются и почему умирают башкирские солдаты в армии. Массовое убийство военнослужащих рядовым-срочником Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье снова напомнило общественности о неуставных отношениях, о халатности командиров, которые, несмотря на борьбу военного руководства, все еще процветают в российской армии. К сожалению, немало случаев, когда так называемая «дедовщина» приводит к смерти молодых парней.

Отметим, что с 2010 года Минобороны не публикует сведений о небоевых потерях, а с 2015 года президент страны Владимир Путин засекретил данные о погибших военных в мирное время.

Не хотелось о грустном накануне праздника. Может вот здесь сможете почерпнуть позитивной информации. Навстречу юбилею: в правительстве Башкирии обещали решить трудные вопросы ветеранов.

Я никогда не забуду, как в школе писала сочинения про доблестного уважаемого детьми и прокурорами республики Даяна Мурзина. Мне всегда казалось, что он настоящий герой Советского Союза. Но оказалось, власти о нем забыли, а в Чехии о нем знают практически все взрослые. Может быть вспомнят, что он незаслуженно забыт и обратятся к президенту России и министру обороны страны накануне 75-й годовщины Дня Победы с прошением и ходатайством о присвоении звания? Как неожиданно вспомнили про генерала Шаймуратова. Ветеранам ведь, кроме нашей памяти и уважения, ничего не нужно: ни сертификатов на жилье, ни пенсии.