«Маленький и Большой человек с огромным сердцем»: в Уфе простились с поэтом Шарафи

Накануне, 21 февраля, ушел из жизни башкирский поэт и переводчик Дамир Шарафи (Шарафутдинов). Его не стало на 55-м году жизни. Причина смерти Об этом на своей странице в соцсетях с глубокой печалью рассказал известный поэт и общественник Айдар Хусаинов.

— Прощай, друг, однокашник, годок! Душа твоя да упокоится в раю! Но поэты не умирают, от них остаются песни, от них остаются истории, - такими словами выразил свою скорбь в соцсети Айдар Хусаинов.

Из его реплики читателей больше всего тронула информация о том, что Дамир Шарафи до конца своих дней жил в общежитии, так и не дождавшись своего жилья. Об этом написали и другие, припомнив истории, связанные с Дамиром, в которых он проявил себя как очень светлый и искренний человек.

— Знаю Дамира, вместе жили в общежитии на Айской, 90. Там до сих пор весь пятый этаж занимают журналисты известных изданий. Ютятся в маленьких комнатках. Там же женятся, рожают детей и вот… умирают. Это позор, что талантливые люди не нужны своей республике! Условия жизни в этой общаге знают только те, кто там жил. Один душ на все пять этажей только чего стоит! — написала журналистка Ангелина Любинецкая. — Дамир был душевным, красивым человеком, талантливым переводчиком. Тяжёлая судьба на самом деле была. Кто знает его близко, поймут. Спи спокойно, дорогой. Маленький и Большой человек с огромным сердцем!

Многие выразили беспокойство по поводу того, не выселят ли теперь, после смерти Дамира Шарафутдинова, его семью из общежития.

— Нельзя так с людьми! Неужели он не заслужил хотя бы малосемейку?! — высказался журналист Игорь Симахин.

Никто из представителей официальных властей в обсуждении пока замечен не был.

Для справки

Дамир Шарафутдинов (Шарафи) родился 29.05.1965 года в деревне Кунба Белорецкого района. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Работал главным зоотехником колхоза в Орловской области, но потом тяга к творчеству победила, и он занял кресло заместителя редактора Белорецкой районной газеты «Урал». Был также ответственным секретарем республиканской молодежной газеты «Йэшлек», журналов «Шонкар», «Тамаша» и «Аманат».

Дамир Шарафи написал около десятка книг, среди которых есть его собственные стихи, проза и переводы с башкирского языка на русский.